Terremoto Italia, 4 scosse in 4 minuti svegliano la popolazione (Di lunedì 14 settembre 2020) Quattro scosse di Terremoto sono state registrate all'alba in provincia di Trapani. La più forte, di magnitudo 3.5, ha avuto come epicentro alle 5,47 il comune di Vita. Il sisma è stato preceduto da un'altra scossa di magnitudo 3.1 e da altre due che invece hanno avuto come epicentro Salemi, di magnitudo 3.1 e 2.1. Complessivamente 4 scosse in 4 minuti. (Continua...) Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma di maggiore intensità ha avuto ipocentro a 15 km di profondità.Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come Terremoto "leggero" e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 settembre 2020) Quattrodisono state registrate all'alba in provincia di Trapani. La più forte, di magnitudo 3.5, ha avuto come epicentro alle 5,47 il comune di Vita. Il sisma è stato preceduto da un'altra scossa di magnitudo 3.1 e da altre due che invece hanno avuto come epicentro Salemi, di magnitudo 3.1 e 2.1. Complessivamente 4in 4. (Continua...) Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma di maggiore intensità ha avuto ipocentro a 15 km di profondità.Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come"leggero" e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: #Terremoto, tre scosse all'alba a Salemi in provincia di Trapani - leggoit : #Terremoto, tre scosse all'alba a Salemi in provincia di Trapani - CorriereUmbria : Terremoto, quattro scosse in Sicilia all'alba. Epicentro in provincia di Trapani. La più forte 3.5 #terremoto… - micheladania : RT @ilmessaggeroit: Terremoto, tre scosse all'alba in provincia di Trapani - alcinx : RT @ISMDingv: #terremoto #Salemi_(TP) #Italia 14 Settembre 2020 alle 03:48:01 (UTC), ML 3.1 6 dati di #scuotimento #ISMD -