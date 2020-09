Tennis | Internazionali d' Italia | Nadal | ' Roma mi emoziona sempre' Djokovic | ' Federer nel mirino'

(Di lunedì 14 settembre 2020) La sfida traè già partita. Entrambi hanno dedicato parte della loro giornata ai media, con una conferenza stampa rigorosamente in streaming. Il ritorno di" Rafa, che non è ...

ATP Tour 2020 - Internazionali BNL d'Italia Court 2 [1st Round] Borna Coric (CRO) 6-4 6-4 [14] Cristian Garin (CHI) - WTA Tour 2020 - Internazionali BNL d'Italia Centrale [1st Round] [WC] Jasmine Paolini (ITA) 6-2 6-3 Anastasija Sevastova (LAT) - Internazionali BNL dItalia - 1st Round: Borna Coric beat Cristian Garin 6-4, 6-4 - "Roma mi emoziona sempre". "#Federer nel mirino"

«Sono entusiasta di essere tornato. Le circostanze sono state pesanti per tutti, difficili. Ma eccoci qui. Roma è sempre emozionante. E' senza dubbio uno degli eventi più importanti al mondo. E allo s ...ROMA - Rafael Nadal in questi giorni si sta preparando per essere al meglio per gli Internazionali d'Italia. Lo spagnolo è al Foro Italico e in questi giorni si sta allenando, come ha fatto ieri con S ...