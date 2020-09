TCA Awards 2020 | Watchmen è la miglior serie dell' anno per i critici

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 settembre 2020) HBO, grazie a, ha dominato i TCAconquistando anche il premio comeha dominato i TCAcon ben quattro vittorie nelle undici categorie previste. Alle spalleHBO con star Regina King c'; Schitt's Creek con due riconoscimenti. I vincitorie categorie sono decisi da oltre 250 professionisti attivi cometelevisivi e giornalisti negli Stati Uniti e in Canada.ha conquistato il premio come Programmaper aver "preso i miti conosciutia leggendaria graphic ...