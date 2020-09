Taglio parlamentari, per raggiungere questo obiettivo di buonsenso le ragioni sono molte (Di lunedì 14 settembre 2020) Negli ultimi 35 anni sono stati ben sette i tentativi per cercare di tagliare il numero dei parlamentari, ma alle parole non sono mai seguiti i fatti. Ora, grazie alla determinazione del M5s, questo risultato storico lo si può raggiungere votando il 20 e 21 settembre sì al referendum costituzionale confermativo. sono davvero molteplici le ragioni per raggiungere questo obiettivo di semplice buon senso. Il risparmio è un punto importante ma non certo il principale. Va ricordato che tra stipendi, pensioni e rimborsi il nostro parlamento è il più caro d’Europa. In particolar modo in un momento di crisi come quello odierno, bisogna dare un segnale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Negli ultimi 35 annistati ben sette i tentativi per cercare di tagliare il numero dei, ma alle parole nonmai seguiti i fatti. Ora, grazie alla determinazione del M5s,risultato storico lo si puòvotando il 20 e 21 settembre sì al referendum costituzionale confermativo.davveroplici leperdi semplice buon senso. Il risparmio è un punto importante ma non certo il principale. Va ricordato che tra stipendi, pensioni e rimborsi il nostro parlamento è il più caro d’Europa. In particolar modo in un momento di crisi come quello odierno, bisogna dare un segnale di ...

