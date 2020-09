Taglio dei parlamentari, il presidente Fontana: “Al referendum voterò No” (Di lunedì 14 settembre 2020) Arriva il terzo pesante no al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari tra le file della Lega. Dopo il coming out di Giancarlo Giorgietti e di Gian Marco Centinaio, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana fa sapere che andrà contro corrente rispetto alla linea ufficiale del leader del partito, Matteo Salvini, favorevole invece al Taglio. “Penso proprio di votare no” ha detto Fontana a margine della visita all’istituto di istruzione superiore (Iss), Luigi Lagrange, a chi gli chiedeva quale sarebbe stato il suo voto al referendum del prossimo fine settimana. “Dico che la nostra costituzione è importante perché è equilibrata – ha spiegato – ha una serie di pesi e contrappesi ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) Arriva il terzo pesante no alsulla riduzione del numero deitra le file della Lega. Dopo il coming out di Giancarlo Giorgietti e di Gian Marco Centinaio, anche ildella Regione Lombardia Attiliofa sapere che andrà contro corrente rispetto alla linea ufficiale del leader del partito, Matteo Salvini, favorevole invece al. “Penso proprio di votare no” ha dettoa margine della visita all’istituto di istruzione superiore (Iss), Luigi Lagrange, a chi gli chiedeva quale sarebbe stato il suo voto aldel prossimo fine settimana. “Dico che la nostra costituzione è importante perché è equilibrata – ha spiegato – ha una serie di pesi e contrappesi ...

