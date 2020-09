Svolta storica per la ex Alifana: verso il progetto della nuova linea tranviaria (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – La Città di Santa Maria Capua Vetere diventerà uno snodo fondamentale della futura linea tranviaria di ultima generazione che collegherà il centro di Capua alla città di Aversa. E’ il risultato dei numerosi incontri che il Sindaco Antonio Mirra ha tenuto con i tecnici della società EAV e con i sindaci dei Comuni di Capua Luca Branco e di Aversa Alfonso Golia sul tema del collegamento che getta le proprie basi sul progetto dell’ex Alifana, particolarmente datato e fermatosi da anni dopo che erano stati già svolti molti lavori sulla linea, in particolare fino alla stazione del carcere in località Spartimento. “Si tratta di un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – La Città di Santa Maria Capua Vetere diventerà uno snodo fondamentalefuturadi ultima generazione che collegherà il centro di Capua alla città di Aversa. E’ il risultato dei numerosi incontri che il Sindaco Antonio Mirra ha tenuto con i tecnicisocietà EAV e con i sindaci dei Comuni di Capua Luca Branco e di Aversa Alfonso Golia sul tema del collegamento che getta le proprie basi suldell’ex, particolarmente datato e fermatosi da anni dopo che erano stati già svolti molti lavori sulla, in particolare fino alla stazione del carcere in località Spartimento. “Si tratta di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Svolta storica Trump saluta pace Israele-Bahrein: "svolta storica" - Mondo Agenzia ANSA Una giovane varesina la prima vittima della strage nazista di Baveno

Petrucci amareggiato: “È difficile divertirsi prendendo le botte”

