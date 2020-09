Stupro delle ragazzi inglesi, il silenzio del branco: i 4 arrestati non rispondono al gip (Di lunedì 14 settembre 2020) I quattro ora sono in isolamento in carcere, mentre le due ragazzine attendono di ripetere le proprie accuse nell’incidente probatorio in programma con ogni probabilità alla fine della settimana Leggi su repubblica (Di lunedì 14 settembre 2020) I quattro ora sono in isolamento in carcere, mentre le duene attendono di ripetere le proprie accuse nell’incidente probatorio in programma con ogni probabilità alla fine della settimana

