«Stop al bonus giugno. Lavoro per sbloccare la situazione» (Di lunedì 14 settembre 2020) «Una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato il decreto che avrebbe permesso a Sport e Salute di erogare il bonus di giugno. E, purtroppo, senza la registrazione del decreto non è possibile procedere». Così, in una nota, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo … L'articolo «Stop al bonus giugno. Lavoro per sbloccare la situazione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) «Una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato il decreto che avrebbe permesso a Sport e Salute di erogare ildi. E, purtroppo, senza la registrazione del decreto non è possibile procedere». Così, in una nota, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo … L'articolo «alperla» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

_SiGonfiaLaRete : Spadafora: “Stop al bonus giugno per i collaboratori del settore sportivo” ?? - nonsoloprotesta : @mattino5 Ovviamente da non sottovalutare che:i percettori di sussidio pubblico,non hanno avuto accesso ai bonus Cu… - Maurizi07267041 : @giangolz @CarloCalenda No pagati 1500 oltre bonus fino a 5000 stop - divorex82 : RT @guado77: Bonus quanta 'moneta' dal nulla, ha creato finora la #ECB per monetizzare i bond sovranazionali la cui liquidità viene poi pr… - laurarossidue : RT @guado77: Bonus quanta 'moneta' dal nulla, ha creato finora la #ECB per monetizzare i bond sovranazionali la cui liquidità viene poi pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop bonus «Stop al bonus giugno. Lavoro per sbloccare la situazione» Calcio e Finanza Sport: Spadafora, da Corte Conti stop a bonus giugno, farò di tutto per sbloccare sostegno

Roma, 14 set 20:38 - (Agenzia Nova) - Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, annuncia "una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato il decreto ...

Bonus caldaie 2020: Ecobonus 110%, 65%, 50% cos'è requisiti sconto

Il Bonus caldaie 2020 è stato rinnovato anche per l'anno 2020 grazie alla Manovra Finanziaria. La misura prevede una detrazione fiscale al 65% per chi provvede a sostituire ed installare una nuova cal ...

Lavoro: Gelmini, stop bonus a pioggia e aiutare concretamente imprese ad assumere

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 set - 'I numeri drammatici sul mercato del lavoro diffusi dall'Istat rappresentano un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Nella fase acuta della p ...

Roma, 14 set 20:38 - (Agenzia Nova) - Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, annuncia "una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato il decreto ...Il Bonus caldaie 2020 è stato rinnovato anche per l'anno 2020 grazie alla Manovra Finanziaria. La misura prevede una detrazione fiscale al 65% per chi provvede a sostituire ed installare una nuova cal ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 set - 'I numeri drammatici sul mercato del lavoro diffusi dall'Istat rappresentano un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Nella fase acuta della p ...