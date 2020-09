Stefano De Martino e Marcello Sacchetta di nuovo amici: ‘Le matite spezzate colorano ancora’ (Di lunedì 14 settembre 2020) Stefano De Martino e Marcello Sacchetta si sono ritrovati. I due amici ed ex colleghi (insieme hanno condotto il daytime di amici oltre ad aver ballato proprio su quel palco) sono tornati ad essere uno accanto all’altro dopo un periodo in cui si erano allontanati. “Le matite spezzate colorano ancora” scrive Marcello, lasciando intendere che una frattura tra di loro c’era effettivamente stata. View this post on Instagram 𝑳𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒊𝒕𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒛𝒛𝒂𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒂𝒏𝒐 ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 14 settembre 2020)Desi sono ritrovati. I dueed ex colleghi (insieme hanno condotto il daytime dioltre ad aver ballato proprio su quel palco) sono tornati ad essere uno accanto all’altro dopo un periodo in cui si erano allontanati. “Leancora” scrive, lasciando intendere che una frattura tra di loro c’era effettivamente stata. View this post on Instagram 𝑳𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒊𝒕𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒛𝒛𝒂𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒂𝒏𝒐 ...

theTerribleCece : Vorrei porre fine all’utilizzo della parola VIP perché non esistono persone più importanti di altre e sdoganare que… - MondoTV241 : “Non sono un monaco” Stefano De Martino rompe il silenzio #stefanodemartino - fanpage : Come due “matite spezzate che colorano ancora”: è tornato a funzionare il rapporto tra Stefano De Martino e Marcell… - ineedrink : Io innamorata del cane di Stefano De Martino - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Stefano Di Martino fa colazione in centro LEGGI LA NEWS: -