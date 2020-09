Stefania Orlando | oggi | Instagram | anni | matrimonio | Facebook

Leggi su blogo

(Di lunedì 14 settembre 2020)è una conduttrice, attrice e cantante, nata a Roma, il 23 dicembre 1966. A partire dal 14 settembre,sarà una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda su Canale 5.è nota per aver preso parte a numerose trasmissioni andate in onda, sulle reti Rai, soprattutto negli'90 e nei primi2000: tra queste, troviamo soprattutto I Fatti Vostri, Il Lotto alle Otto e Piazza Grande. 14 settembre 2020 08:29.