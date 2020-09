Stefania Orlando: età, altezza, peso, misure top. Divorzio da Andrea Roncato, marito giovane (Di lunedì 14 settembre 2020) Se si parla di Stefania Orlando non è esagerato definirla una presenza intramontabile nella televisione italiana. Ed è anche possibile affermare che la sua carriera ha tagliato due generazioni. Della sua vita è noto che andò via di casa appena maggiorenne: sentiva forte la spinta dell’autonomia. Prima del debutto sul piccolo schermo ha lavorato come modella (ne aveva e ne ha tuttora il fisico) ma anche come agente immobiliare. Il salto verso il successo è arrivato nel 1993 quando Stefania Orlando ottenne il suo primo spazio come valletta nel programma Sí o no. Bravura e fisicità si fecero notare subito, al punto che l’anno dopo la bionda Stefania ottenne il suo primo contratto in Rai: ve lo ricordate il programma Scommetiamo che…? ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 settembre 2020) Se si parla dinon è esagerato definirla una presenza intramontabile nella televisione italiana. Ed è anche possibile affermare che la sua carriera ha tagliato due generazioni. Della sua vita è noto che andò via di casa appena maggiorenne: sentiva forte la spinta dell’autonomia. Prima del debutto sul piccolo schermo ha lavorato come modella (ne aveva e ne ha tuttora il fisico) ma anche come agente immobiliare. Il salto verso il successo è arrivato nel 1993 quandoottenne il suo primo spazio come valletta nel programma Sí o no. Bravura e fisicità si fecero notare subito, al punto che l’anno dopo la biondaottenne il suo primo contratto in Rai: ve lo ricordate il programma Scommetiamo che…? ...

