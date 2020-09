Stasera Italia torna con Barbara Palombelli, politica, scuola e Matteo Salvini nella prima puntata (Di lunedì 14 settembre 2020) E' ripartito "Stasera Italia" con la prima puntata della nuova stagione, restando fedele alle caratteristiche del programma. Due i temi della puntata -caldissimi visto le giornate- ovvero il referendum e la riapertura delle scuole. Il primo con previsioni di voto, ovviamente difficili da immaginare e una sorta di neutralità da ogni parte politica. Anche Matteo Salvini, ospite della prima puntata, non ha voluto annunciare possibili scenari ma è rimasto "discreto", cercando di strizzare l'occhio ai votanti della Toscana, regione simbolo della sinistra Italiana. Salvini, dunque, primo ospite di una serie di politici che saranno ospiti del programma nelle prossime puntate. ... Leggi su blogo (Di lunedì 14 settembre 2020) E' ripartito "" con ladella nuova stagione, restando fedele alle caratteristiche del programma. Due i temi della-caldissimi visto le giornate- ovvero il referendum e la riapertura delle scuole. Il primo con previsioni di voto, ovviamente difficili da immaginare e una sorta di neutralità da ogni parte. Anche, ospite della, non ha voluto annunciare possibili scenari ma è rimasto "discreto", cercando di strizzare l'occhio ai votanti della Toscana, regione simbolo della sinistrana., dunque, primo ospite di una serie di politici che saranno ospiti del programma nelle prossime puntate. ...

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO DA BARBARA PALOMBELLI! ++ ?? IN DIRETTA > ORE 20.30 > 'STASERA ITALIA' (Rete 4) - NetflixIT : Il cast di #BabyNetflix, @sofia_viscardi e @AchilleIDOL vi aspettano per una serata speciale ?? *lacrimuccia* Staser… - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO DA BARBARA PALOMBELLI! ++ ?? IN DIRETTA > ORE 20.30 > 'STASERA ITALIA' (Rete 4) - caansumert : RT @NetflixIT: Il cast di #BabyNetflix, @sofia_viscardi e @AchilleIDOL vi aspettano per una serata speciale ?? *lacrimuccia* Stasera ore 21:… - fmusolino : E se, complice il Covid19, riscoprissimo le bellezze dell’Italia? Parte stasera #SeiUnPaeseMeraviglioso su @SkyArte… -