"Stai sbagliando". Nina Moric contro Fabrizio Corona. È di nuovo guerra: "Quello che fai…" (Di lunedì 14 settembre 2020) Nessuna pace, nessuna tregua come invece sembrava qualche mese fa. Tra Fabrizio Corona e Nina Moric i ferri sono cortissimi. Ieri, domenica 13 settembre, nel corso delle prima puntata di 'Live non è la D'Urso' c'è stata l'ennesima prova di come i due ex coniugi siano lontani da una tregua. Tra i vari argomenti toccati da Fabrizio con gli ospiti di Barbara d'Urso anche il rapporto con il figlio Carlos Maria Corona, che ha ormai raggiunto la maggiore età, e l'ex moglie Nina Moric. Dopo un periodo di riavvicinamento molto breve, la famiglia si è di nuovo allontanata. Oggi il 18enne vive con il padre e Fabrizio a tal proposito ha dichiarato:

