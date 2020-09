Sputi, insulti razzisti e rissa furibonda: la gara del Psg finisce malissimo. E Neymar…| Video (Di lunedì 14 settembre 2020) Big match ad altissima tensione tra Psg e Marsiglia, con quest'ultimo che si è imposto per 1-0 grazie alla rete di Thauvin. A fare notizia è però la rissa finale che ha costretto l'arbitro ad estrarre addirittura 5 cartellini rossi. Le prime avvisaglie c'erano state nel primo tempo, quando al 38esimo Di Maria ha sputato senza colpire in direzione di Gonzalez. Un bruttissimo gesto che non è stato però ravvisato, così come ben oltre il limite è andato il difensore spagnolo, che avrebbe detto a Neymar “chiudi la bocca, scimmia”. Poi nel finale la situazione è degenerata: Amavi e Kurzawa arrivano alle mani, lo scontro si sparge a macchia d'olio e vengono espulsi anche Benedetto, Paredes e Neymar. A questo punto si attende che l'inchiesta ufficiale faccia il suo corso e chiarisca ogni dettagli di questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Big match ad altissima tensione tra Psg e Marsiglia, con quest'ultimo che si è imposto per 1-0 grazie alla rete di Thauvin. A fare notizia è però lafinale che ha costretto l'arbitro ad estrarre addirittura 5 cartellini rossi. Le prime avvisaglie c'erano state nel primo tempo, quando al 38esimo Di Maria ha sputato senza colpire in direzione di Gonzalez. Un bruttissimo gesto che non è stato però ravvisato, così come ben oltre il limite è andato il difensore spagnolo, che avrebbe detto a Neymar “chiudi la bocca, scimmia”. Poi nel finale la situazione è degenerata: Amavi e Kurzawa arrivano alle mani, lo scontro si sparge a macchia d'olio e vengono espulsi anche Benedetto, Paredes e Neymar. A questo punto si attende che l'inchiesta ufficiale faccia il suo corso e chiarisca ogni dettagli di questa ...

