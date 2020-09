Spray nasale per il vaccino anti-coronavirus, in arrivo il test nel Regno Unito (Di lunedì 14 settembre 2020) Londra, 14 set – Nella corsa al vaccino anti-coronavirus (sono circa 180 quelli allo studio in tutto il mondo) spunta quello in versione Spray nasale. Ricercatori britannici stanno per iniziare le sperimentazioni per fare arrivare le dosi del vaccino direttamente dal naso ai polmoni. Una soluzione che potrebbe dare una risposta immunitaria migliore rispetto alle metodiche tradizionali, spiegano i ricercatori, come riportato dalla Bbc online. Il team dell‘Imperial College di Londra utilizzerà due vaccini apripista già in fase di sviluppo: quello di AstraZeneca-Oxford (che ha ripreso la fase 3 dopo lo stop per eventi avversi in un volontario) e uno proprio dell’Imperial che è entrato nella fase dei test sull’uomo a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 settembre 2020) Londra, 14 set – Nella corsa al(sono circa 180 quelli allo studio in tutto il mondo) spunta quello in versione. Ricercatori britannici stanno per iniziare le sperimentazioni per fare arrivare le dosi deldirettamente dal naso ai polmoni. Una soluzione che potrebbe dare una risposta immunitaria migliore rispetto alle metodiche tradizionali, spiegano i ricercatori, come riportato dalla Bbc online. Il team dell‘Imperial College di Londra utilizzerà due vaccini apripista già in fase di sviluppo: quello di AstraZeneca-Oxford (che ha ripreso la fase 3 dopo lo stop per eventi avversi in un volontario) e uno proprio dell’Imperial che è entrato nella fase deisull’uomo a ...

LuigiF97101292 : RT @IlPrimatoN: Al via nel Regno Unito la sperimentazione del vaccino anti-coronavirus in aerosol per verificare se risposta è più efficace… - dodoellaa : RT @IlPrimatoN: Al via nel Regno Unito la sperimentazione del vaccino anti-coronavirus in aerosol per verificare se risposta è più efficace… - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: Ricercatori britannici stanno per iniziare le sperimentazioni di vaccini in spray nasale contro il nuovo #coronavirus. F… - ultimenotizie : Ricercatori britannici stanno per iniziare le sperimentazioni di vaccini in spray nasale contro il nuovo… - IlPrimatoN : Al via nel Regno Unito la sperimentazione del vaccino anti-coronavirus in aerosol per verificare se risposta è più… -