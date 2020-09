Sporting, non solo l'amichevole col Napoli: rinviata anche la prima di campionato (Di lunedì 14 settembre 2020) Niente test amichevole per il Napoli, che ieri sarebbe dovuto scendere in campo contro lo Sporting Clube de Portugal. Tra le fila del sodalizio di Lisbona erano infatti risultati positivi al Covid-19 ben tre giocatori. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Niente testper il, che ieri sarebbe dovuto scendere in campo contro loClube de Portugal. Tra le fila del sodalizio di Lisbona erano infatti risultati positivi al Covid-19 ben tre giocatori.

Guidorizzi82 : @MateNapoli @diego_tvl @MatteoSorrenti @sscnapoli @Sporting_CP Tifa e basta Appunto per questo viene denominato tif… - VincenzoLombar1 : @Guidorizzi82 @GianguidT @sscnapoli @Sporting_CP Na perché devo dare i miei soldi in mano a Sky, quando la società… - infoitsport : Record, Granada a CN24: 'Sono 7 i positivi dello Sporting, rimborseranno il club azzurro! Wendel? Lo vuole il Napol… - Busonzio : @INTER291103 19 aprile 1998 - Inter-Udinese 2-0 Mi chiedevo perché quelli attorno a me insultassero Zaccheroni così… - MateNapoli : @Guidorizzi82 @diego_tvl @MatteoSorrenti @sscnapoli @Sporting_CP Il tifoso tifa si, ma se c’è una critica da fare non può stare zitto -