Spadafora | “Riapertura degli stadi? Vedremo tra due settimane come vanno i contagi con ripresa scuole”

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. "Dare date sull'apertura degli stadi, in questo momento, è errato. Dobbiamo vedere, tra due settimane, quali sono i dati dei contagi dopo la riapertura delle scuole. Soltanto dopo possiamo aprire ad una riflessione seria. Il mio auspicio, come Ministro dello Sport è che i tifosi tornino allo stadio, tutti noi siamo interessati a questo. Abbiamo tenuto rigore, quando ce n'è stato bisogno ed è grazie a questo che riusciamo a ripartire con il campionato a breve. Road map da seguire? Non mi lancio su parziali riaperture. Vediamo come vanno i contagi dopo la scuola, poi ..."

