"Sono l'unico attaccante che picchia i difensori", Repubblica celebra il ritorno di Sossio Aruta

Gli mancano 20 gol per farne 400 in carriera. Ha quasi 50 anni, ma è un personaggio nazionale pur essendo una specie di monumento del calcio minore. Il ritorno al calcio giocato di Sossio Aruta infatti troneggia nella home dello sport di Repubblica, perché è "un personaggio", il "tronista del gol" appunto. Oltre ad una carriera da bomber spesa tra Savoia e Taranto, Benevento e Fermana, Ascoli e Frosinone, Aruta ha fatto il salto notorio sfruttando la sponda della tv: ha giocato nel Cervia di "Campioni", reality sul calcio con Ciccio Graziani, è stato finalista al Grande Fratello Vip, è stato protagonista di Uomini e Donne, ha giocato in Serie B ma è finito a trasportare cassette di frutta al ...

