Sondaggio Euromedia | quasi 8 italiani su 10 hanno ancora paura del Covid

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ladelfatica ad andarsene. Secondo unResearch per Italpress, il 77% deglitemedi contrarre il virus. Questa percentuale sale all’80,1% tra le donne mentre si attesta al 73,7% negli uomini. Ladel contagio tocca anche i giovani tra i 18 e 24 anni (62%). Molto preoccupate anche le persone di età compresa tra i 25 e i 44 anni (76,6%) mentre lasale all’81,9% tra i 45 e i 64enni, ora i più esposti dal contagio insieme ai giovani. Meno preoccupati degli adulti sembrano essere gli over 65 (75,6%).I timori maggiori si registrano al Sud e nelle Isole (83,2%), le zone meno colpite dai decessi avvenuti tra marzo e giugno. Seguono le regioni centrali (81,3%), il ...

Gli italiani hanno ancora paura del covid: un sondaggio di Euromedia Research per Italpress fa il punto sullo stato d'animo della popolazione. Questa volta non si parla dunque di sondaggi politici o e ...