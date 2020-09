Soldi, sondaggi e Blues Brothers: gli ultimi 50 giorni di campagna elettorale (Di lunedì 14 settembre 2020) La campagna elettorale americana è fatta anche di numeri. Fra sondaggi, finanziamenti, conti sui colleggi elettori e sul voto popolare ce ne sono talmente tanti che ognuno può trovare in essi ciò che vuole: che sia un segno di speranza o di disperazione.Una cosa incontestabile però i numeri ci raccontano in queste settimane: che il grande momento del voto si avvicina e che qualche indizio per capire come andrà è nascosto fra di essi. Mancano 50 giorni alla fine della corsa: dunque il tempo a disposizione dei due candidati per trasmettere un messaggio chiaro agli elettori stringe. Questo è senza dubbio un fattore che gioca a sfavore di Trump. A leggere quello che scrive la stampa Usa, gli strateghi repubblicani sono molto preoccupati: la campagna del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Laamericana è fatta anche di numeri. Fra, finanziamenti, conti sui colleggi elettori e sul voto popolare ce ne sono talmente tanti che ognuno può trovare in essi ciò che vuole: che sia un segno di speranza o di disperazione.Una cosa incontestabile però i numeri ci raccontano in queste settimane: che il grande momento del voto si avvicina e che qualche indizio per capire come andrà è nascosto fra di essi. Mancano 50alla fine della corsa: dunque il tempo a disposizione dei due candidati per trasmettere un messaggio chiaro agli elettori stringe. Questo è senza dubbio un fattore che gioca a sfavore di Trump. A leggere quello che scrive la stampa Usa, gli strateghi repubblicani sono molto preoccupati: ladel ...

La campagna elettorale americana è fatta anche di numeri. Fra sondaggi, finanziamenti, conti sui colleggi elettori e sul voto popolare ce ne sono talmente tanti che ognuno può trovare in essi ciò che ...

