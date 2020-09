Smart working e telelavoro 2020: istruzioni per lavoratori disabili, invalidi, legge 104 (Di lunedì 14 settembre 2020) Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 tanto si è parlato di lavoro agile o Smart working come strumento per contenere il numero di contagi ed incontrare le esigenze delle aziende di garantire la continuità produttiva oltre che i bisogni dei dipendenti di custodire i figli durante il periodo di chiusura delle scuole. Il Governo, dal canto suo, ha incentivato l’utilizzo di questa particolare forma di esecuzione del lavoro, introducendo una procedura semplificata, che prescinde da qualsiasi accordo individuale tra azienda e dipendente, lasciando come unici adempimenti la comunicazione al Ministero del lavoro circa il periodo di Smart working e il dettaglio dei lavoratori interessati oltre ad un’informativa da rendere a dipendenti ed RLS (Rappresentante dei ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 14 settembre 2020) Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 tanto si è parlato di lavoro agile ocome strumento per contenere il numero di contagi ed incontrare le esigenze delle aziende di garantire la continuità produttiva oltre che i bisogni dei dipendenti di custodire i figli durante il periodo di chiusura delle scuole. Il Governo, dal canto suo, ha incentivato l’utilizzo di questa particolare forma di esecuzione del lavoro, introducendo una procedura semplificata, che prescinde da qualsiasi accordo individuale tra azienda e dipendente, lasciando come unici adempimenti la comunicazione al Ministero del lavoro circa il periodo die il dettaglio deiinteressati oltre ad un’informativa da rendere a dipendenti ed RLS (Rappresentante dei ...

