NuovoSud : Ordine dei Medici di Siracusa, vince le elezioni la lista 'Insieme' - LaGazzettaSR : #Siracusa, elezioni ordine dei medici, il presidente Madeddu fa il pieno di consiglieri - siracusaoggi : (Siracusa. Ordine dei Medici, le elezioni: la lista del presidente Madeddu fa il pieno) - - NelloBongiovann : Elezioni ad Augusta e Floridia, Bongiovanni (Rd): Centro destra da rifondare - NuovoSud : Elezioni ad Augusta e Floridia, Bongiovanni (Rd): Centro destra da rifondare -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa elezioni

La Gazzetta Siracusana

09:44Coronavirus, allarme scuola a Palermo: 3 casi in poche ore, positiva liceale di Carini 09:43Palermo, tragico incidente tra auto e moto in via Roma: muore un trentenne 09:38Nuova discarica di rifi ...Si riparte tra mille incertezze, tempo perso e soldi sprecati 09:12Articoli per la scuola e giocattoli contraffatti o pericolosi sequestrati dalla Finanza 09:11Intimidazione ad un avvocato di Siracusa ...