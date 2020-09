Silvio Berlusconi dimesso: “La prova più pericolosa della mia vita” (Di lunedì 14 settembre 2020) Silvio Berlusconi torna a casa, dopo il ricovero al San Raffaele. Ecco cosa ha dichiarato a proposito della malattia. Silvio Berlusconi ha superato la malattia ed è tornato a casa. L’ex premier, che era stato ricoverato al San Raffaele di Milano a causa del Coronavirus lo scorso 3 settembre, ha potuto dunque lasciare il padiglione D del San Raffaele. All’uscita l’ex premier è stato accolto da alcuni sostenitori che loArticolo completo: Silvio Berlusconi dimesso: “La prova più pericolosa della mia vita” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 settembre 2020)torna a casa, dopo il ricovero al San Raffaele. Ecco cosa ha dichiarato a propositomalattia.ha superato la malattia ed è tornato a casa. L’ex premier, che era stato ricoverato al San Raffaele di Milano a causa del Coronavirus lo scorso 3 settembre, ha potuto dunque lasciare il padiglione D del San Raffaele. All’uscita l’ex premier è stato accolto da alcuni sostenitori che loArticolo completo:: “Lapiùmia vita” dal blog SoloDonna

