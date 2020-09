Si torna a scuola | studenti incerti ed emozionati | ma per 1 su 10 il primo giorno è rimandato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il 14 settembre coincide con il ritorno sui banchi in molte parti d’Italia, ma il 10% tra chi dovrebbe trovarsi già in classe racconta che laha posticipato l’apertura. Doveva essere ildel grande ritorno in classe per la maggior parte deglid’Italia. Ma, per alcuni di loro, il 14 settembre non coincide con la prima campanella del post-lockdown ma sarà solamente l’ennesimo lunedì d’estate.Perché anche nelle regioni in cui si è scelto di ripartire oggi, per circa 1 su 10 lanon è riuscita ad attrezzarsi in tempo con le norme anti-Covid e posticiperà l’apertura, nella migliore delle ipotesi, nei prossimi giorni; altrimenti tutto sarà rinviato a dopo le elezioni (assieme agli alunni delle regioni ...