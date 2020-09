Si opera alla tiroide: si risveglia con il viso devastato, senza naso agghiacciante (Di lunedì 14 settembre 2020) Di cose assurde ne accadono più di quanto possiamo immaginare. In questo caso, vediamo la storia assurda di una semplice operazione alla tiroide finita malissimo. Distesa sul tavolo operatorio, la paziente deve affrontare le fiamme scatenate dall’elettrobisturi, ma non può saperlo, è sedata. “Non ho più il mento…” Rita doveva operarsi alla tiroide. Un intervento quasi di routine, ma pur sempre un intervento, con tutti i rischi del caso, anche quelli incalcolabili. E’ stata sottoposta ad anestesia, poi l’equipe chirurgica ha iniziato a eseguire l’operazione. Tutto bene fino a quando l’elettrobisturi acceso non è entrato in contatto con l’ossigeno e ha prodotto ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 settembre 2020) Di cose assurde ne accadono più di quanto possiamo immaginare. In questo caso, vediamo la storia assurda di una semplicezionefinita malissimo. Distesa sul tavolotorio, la paziente deve affrontare le fiamme scatenate dall’elettrobisturi, ma non può saperlo, è sedata. “Non ho più il mento…” Rita dovevarsi. Un intervento quasi di routine, ma pur sempre un intervento, con tutti i rischi del caso, anche quelli incalcolabili. E’ stata sottoposta ad anestesia, poi l’equipe chirurgica ha iniziato a eseguire l’zione. Tutto bene fino a quando l’elettrobisturi acceso non è entrato in contatto con l’ossigeno e ha prodotto ...

