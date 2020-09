Sharon Stone: "Donald Trump? Credo che abbia subito un trauma infantile" (Di lunedì 14 settembre 2020) Sharon Stone ha dichiarato a proposito del presidente degli Stati Uniti: 'Donald Trump? Provo empatia per lui, Credo che abbia subito un trauma infantile'. Sharon Stone, in una recente intervista riportata dal Telegraph, ha pronunciato ancora una volta alcune parole a proposito del presidente Donald Trump, della sua condotta e del suo passato. L'attrice ha dichiarato: "Trump? Credo che abbia subito un trauma infantile." "In realtà provo empatia per lui", ha aggiunto la Stone. "Penso che abbia avuto un trauma ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020)ha dichiarato a proposito del presidente degli Stati Uniti: '? Provo empatia per lui,cheun'., in una recente intervista riportata dal Telegraph, ha pronunciato ancora una volta alcune parole a proposito del presidente, della sua condotta e del suo passato. L'attrice ha dichiarato: "cheun." "In realtà provo empatia per lui", ha aggiunto la. "Penso cheavuto un...

Trilli_99 : @marcopink73 Credeva forse di chattare con Sharon Stone????? I social quante sorprese?????? - BluDiChina : @angy_cocco Mi ricordi la Sharon Stone un po' più in carne (che non guasta). Segno zodiacale? La prima risposta è quella che conta :) - costantinobr : @Mynameismysoul Sharon Stone dei poveri! Ma proprio poveri, praticamente in mutande! - Noovyis : (Sharon Stone: 'L'aspetto fisico non conta? Una grossa, grassa bugia') Playhitmusic - - xeratdragonarch : Sharon Stone: “L’aspetto fisico non conta? Una grossa, grassa bugia” -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone Sharon Stone: "L'aspetto fisico non conta? Una grossa, grassa bugia" Movieplayer.it Sharon Stone: "L'aspetto fisico non conta? Una grossa, grassa bugia"

"Quando dicono che l'aspetto fisico non è importante, stanno dicendo una grossa, grassa, stupida bugia" - ha detto la diva di Basic Instinct, diventata celebre con il thriller erotico di Paul Verhoeve ...

Zingaretti a Salerno: "De Luca è un grande, ha salvato la Campania dal Covid"

Nicola Zingaretti a Salerno: "De Luca ha salvato la Campania dal Covid, è un gigante" A margine di un incontro che si è tenuto a Salerno, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha parlato della stra ...

"Quando dicono che l'aspetto fisico non è importante, stanno dicendo una grossa, grassa, stupida bugia" - ha detto la diva di Basic Instinct, diventata celebre con il thriller erotico di Paul Verhoeve ...Nicola Zingaretti a Salerno: "De Luca ha salvato la Campania dal Covid, è un gigante" A margine di un incontro che si è tenuto a Salerno, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha parlato della stra ...