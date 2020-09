Shamrock Rovers-Milan in chiaro? Orario e diretta tv preliminare Europa League 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Milan di Stefano Pioli comincia la sua avventura in Europa League con il turno preliminare a Dublino. I rossoneri sono stati sorteggiati con lo Shamrock Rovers. Tanta attesa per capire in che forma saranno i rossoneri, tra un buon mercato e il consolidamento della colonna vertebrale dello scorso anno. Gara che si disputerà giovedì 17 settembre in Irlanda alle 20:00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming Dazn, non è disponibile una diretta tv in chiaro, mentre su Sportface.it potrete seguire la diretta testuale, le pagelle, i video dei gol, gli highlights e le parole dei protagonisti per non perdervi nulla. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Ildi Stefano Pioli comincia la sua avventura incon il turnoa Dublino. I rossoneri sono stati sorteggiati con lo. Tanta attesa per capire in che forma saranno i rossoneri, tra un buon mercato e il consolidamento della colonna vertebrale dello scorso anno. Gara che si disputerà giovedì 17 settembre in Irlanda alle 20:00 italiane. La partita sarà trasmessa indalla piattaforma streaming Dazn, non è disponibile unatv in, mentre su Sportface.it potrete seguire latestuale, le pagelle, i video dei gol, gli highlights e le parole dei protagonisti per non perdervi nulla.

DAZN_IT : I preliminari del Milan in Europa sono in esclusiva su #DAZN ?? L’appuntamento è il 17 settembre alle 20 con Shamroc… - manuelmagliola : RT @la_rossonera: #UEL, il #Milan debutterà su #Dazn per il secondo turno preliminare del torneo in programma giovedì alle ore 20:00 contro… - MilanLiveIT : #Milan - Cauto ottimismo per #Ibra. Formazione già scelta - news24_napoli : Milan: fiducia Ibra in vista dello Shamrock Rovers, ma è pronta la sorpresa… - Vergara1899 : RT @la_rossonera: #UEL, il #Milan debutterà su #Dazn per il secondo turno preliminare del torneo in programma giovedì alle ore 20:00 contro… -