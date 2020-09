Sfonda i vetri delle auto nel parcheggio Esselunga per rubare all' interno | arrestato

(Di lunedì 14 settembre 2020) Martelletto in mano. Bottino in tasca. E, suo malgrado, manette ai polsi. Un uomo di 40 anni, un cittadino peruviano, è statonella notte tra domenica e lunedì a Milano con l'accusa di furto ...

MilanoToday.it

La discussione per bicicletta, il pugno e l'aggressione. Sono i frame della follia andata in scena domenica sera su un pullman della linea 90 a Milano, che già più volte ha fatto i conti con violenza, ...