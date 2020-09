Serie A | Pirlo e Italiano promossi | preso il patentino Uefa master pro

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Buone notizie per Andreae Vincenzo: entrambi hanno ottenuto ilpro,oggi all’esame Andreae Vincenzosono statia Coverciano. Come riferito da Sky Sport, il tecnico della Juventus e quello dello Spezia, oggi a Coverciano per l’esame e la tesi finale per ilpro da allenatore, sono stati. Misterpresenta la tesi su tecnica e tattica calcistica di fronte a Renzo Ulivieri, il presidente dell’AssoAllenatori. Ora risolte anche le questioni burocratiche: Andreapuò guidare ...