Sergio Mattarella a Vò: "Scuola è la sfida decisiva per la ripartenza" (Di lunedì 14 settembre 2020) “L’inaugurazione dell’anno scolastico, mai come in questa occasione, ha il valore e il significato di una ripartenza per l’intera società. Lo avvertono i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni. Ci troviamo di fronte a una sfida decisiva”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico a Vò (Padova).“Ripartire da Vò - ha aggiunto - dà ancor più il senso di come questa sfida riguardi l’intero Paese. Così come qui a Vò la vita, dopo l’angoscia e le chiusure, è ripresa a pieno ritmo, così la riapertura delle scuole esprime la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) “L’inaugurazione dell’anno scolastico, mai come in questa occasione, ha il valore e il significato di unaper l’intera società. Lo avvertono i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni. Ci troviamo di fronte a una”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica,, alla cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico a; (Padova).“Ripartire da; - ha aggiunto - dà ancor più il senso di come questariguardi l’intero Paese. Così come qui a; la vita, dopo l’angoscia e le chiusure,; ripresa a pieno ritmo, così la riapertura delle scuole esprime la ...

