Senti chi mangia: Benedetta Parodi alternativa frizzante alla solita tv nera del pomeriggio (Di lunedì 14 settembre 2020) Senti chi mangia non è un programma di cucina, o forse lo è in parte. E’ un ibrido divertente che può piacere o non piacere ma che di certo sbarca nel pomeriggio dei telespettatori proponendosi come una alternativa, bizzarra, ai soliti programmi visti nella stessa fascia oraria. Ci lamentiamo spesso della solita tv impregnata di cronaca nera, delle solite facce viste e riviste, degli argomenti spremuti fino all’ultimo goccio. E allora Senti chi mangia è sicuramente una ventata di leggerezza, anche se l’effetto di già visto, è chiaramente impossibile da evitare. Ci sono gli chef, c’è la sfida tra i concorrenti ( con imprevisti già visti ad esempio anche a La prova del cuoco, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 settembre 2020)chinon è un programma di cucina, o forse lo è in parte. E’ un ibrido divertente che può piacere o non piacere ma che di certo sbarca neldei telespettatori proponendosi come una, bizzarra, ai soliti programmi visti nella stessa fascia oraria. Ci lamentiamo spesso dellatv impregnata di cronaca, delle solite facce viste e riviste, degli argomenti spremuti fino all’ultimo goccio. E allorachiè sicuramente una ventata di leggerezza, anche se l’effetto di già visto, è chiaramente impossibile da evitare. Ci sono gli chef, c’è la sfida tra i concorrenti ( con imprevisti già visti ad esempio anche a La prova del cuoco, ...

