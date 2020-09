Sentenze del Consiglio di Stato “pilotate”, condanna a 11 anni per magistrato (ora sospeso) Nicola Russo (Di lunedì 14 settembre 2020) I giudici della II sezione penale di Roma hanno condannato a 11 anni di carcere il giudice del Consiglio di Stato Nicola Russo (ora sospeso) per l’accusa di corruzione in atti giudiziari per avere pilotato almeno tre Sentenze. La procura aveva sollecitato una condanna a 7 anni e mezzo. I giudici hanno, inoltre, dichiarato estinto il rapporto di Russo con la pubblica amministrazione e disposto un risarcimento di 100mila euro in favore della Presidenza del Consiglio, costituitasi parte civile, e di oltre 64 mila in favore dell’amministrazione giudiziaria a titolo di riparazione pecuniaria. L’indagine si basa sulle dichiarazioni dall’avvocato Pietro Amara secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) I giudici della II sezione penale di Roma hannoto a 11di carcere il giudice deldi(ora) per l’accusa di corruzione in atti giudiziari per avere pilotato almeno tre. La procura aveva sollecitato unaa 7e mezzo. I giudici hanno, inoltre, dichiarato estinto il rapporto dicon la pubblica amministrazione e disposto un risarcimento di 100mila euro in favore della Presidenza del, costituitasi parte civile, e di oltre 64 mila in favore dell’amministrazione giudiziaria a titolo di riparazione pecuniaria. L’indagine si basa sulle dichiarazioni dall’avvocato Pietro Amara secondo ...

