Seagate: nuovi drive IRONWOLF fino a ben 18 TB (Di lunedì 14 settembre 2020) Seagate, ha annunciato oggi un aggiornamento delle sue linee di unità NAS IRONWOLF e IRONWOLF Pro, nuove unità disco da ben 18 TB Seagate Technology, il leader mondiale nelle soluzioni di memorizzazione e gestione dei dati, ha annunciato oggi un aggiornamento delle sue linee di unità NAS (Network Attached Storage) IRONWOLF e IRONWOLF Pro, i nomi destinati agli ambienti domestici e ai piccoli uffici, con nuove unità disco rigido da 18 TB di capacità e nuovi modelli SSD SATA. Nuove unità offrono velocità, capacità e resistenza senza pari per offrire prestazioni affidabili, scalabili e costanti alle soluzioni NAS. Le piccole e medie imprese sono il motore della crescita economica globale e molte stanno ...

