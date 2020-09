"Scusi Di Pietro, ma dov'è?". Impensabile in diretta: Myrta Merlino e la Parsi soffocano dalle risate | Video (Di lunedì 14 settembre 2020) La nuova vita di Antonio Di Pietro, in pochi secondi di collegamento a L'aria che tira. "Vedo già collegato Di Pietro - lo introduce Myrta Merlino -. Una location meravigliosa, pinze, tenaglie, palette. Dove sta?". Nel frattempo in studio Maria Rita Parsi muore letteralmente dalle risate, la Merlino non può trattenere un "meraviglioso" a mezza bocca. Se la ride anche l'ex pm di Mani Pulite, che oggi le mani ama invece sporcarsele eccome: "Sono nella mia masseria, aspettando di vendemmiare a breve". La vita da contadino, anzi da gentleman farmer per dirla all'inglese, del fondatore di Italia dei valori porta un po' di allegria in una mattinata ad alta tensione emotiva, tra le ansie per la riapertura della scuola e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) La nuova vita di Antonio Di, in pochi secondi di collegamento a L'aria che tira. "Vedo già collegato Di- lo introduce-. Una location meravigliosa, pinze, tenaglie, palette. Dove sta?". Nel frattempo in studio Maria Ritamuore letteralmente, lanon può trattenere un "meraviglioso" a mezza bocca. Se la ride anche l'ex pm di Mani Pulite, che oggi le mani ama invece sporcarsele eccome: "Sono nella mia masseria, aspettando di vendemmiare a breve". La vita da contadino, anzi da gentleman farmer per dirla all'inglese, del fondatore di Italia dei valori porta un po' di allegria in una mattinata ad alta tensione emotiva, tra le ansie per la riapertura della scuola e il ...

