Scuola, ricordo il mio primo giorno. E l’attesa in fila per il vaccino antipolio (Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi è il primo giorno dell’anno scolastico 2020/2021, ai tempi del coronavirus. Mi viene in mente il mio più “antico” ricordo scolastico/sanitario: ero in prima elementare, tra 1963 e 1964. ricordo con una certa nitidezza l’attesa in fila, di fronte a un banchetto, nella Scuola che frequentavo a Spezia; una signora (mi pare…) con il camice bianco faceva cadere alcune gocce di vaccino antipolio Sabin su uno zuccherino, poi ci chiedeva di spalancare la bocca. In quegli anni i genitori ringraziavano il cielo (e la scienza) del fatto che esistesse il vaccino, visto che in giro c’erano tante persone, inclusi molti bambini, che portavano il segno della poliomielite, per non parlare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi è ildell’anno scolastico 2020/2021, ai tempi del coronavirus. Mi viene in mente il mio più “antico”scolastico/sanitario: ero in prima elementare, tra 1963 e 1964.con una certa nitidezza l’attesa in, di fronte a un banchetto, nellache frequentavo a Spezia; una signora (mi pare…) con il camice bianco faceva cadere alcune gocce diSabin su uno zuccherino, poi ci chiedeva di spalancare la bocca. In quegli anni i genitori ringraziavano il cielo (e la scienza) del fatto che esistesse il, visto che in giro c’erano tante persone, inclusi molti bambini, che portavano il segno della poliomielite, per non parlare di ...

