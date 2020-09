Scuola, primo giorno in classe: c’è anche il presidente Mattarella (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo ben sei mesi di stop si torna a Scuola: un primo giorno in classe del tutto inusuale, c’è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E così, dopo sei mesi di stop, i ragazzi, gli insegnanti, i bidelli, gli addetti in segreteria e tutte le altre persone del settore, rientrano a Scuola. Arriva il tanto atteso primo giorno tra i banchi di Scuola. Un rientro diverso, del tutto nuovo: per modalità e svolgimento. A essere chiamati al rientro sono ben 8,3 milioni di ragazzi e ragazze, che oggi, 14 settembre 2020, sentiranno, nuovamente, lo squillo della campanella. Sono stati mesi intensi e lo saranno per il prossimo futuro. È bene dire che si rientra in ... Leggi su bloglive (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo ben sei mesi di stop si torna a: unindel tutto inusuale, c’èildella Repubblica Sergio. E così, dopo sei mesi di stop, i ragazzi, gli insegnanti, i bidelli, gli addetti in segreteria e tutte le altre persone del settore, rientrano a. Arriva il tanto attesotra i banchi di. Un rientro diverso, del tutto nuovo: per modalità e svolgimento. A essere chiamati al rientro sono ben 8,3 milioni di ragazzi e ragazze, che oggi, 14 settembre 2020, sentiranno, nuovamente, lo squillo della campanella. Sono stati mesi intensi e lo saranno per il prossimo futuro. È bene dire che si rientra in ...

