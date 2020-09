Scuola, partenza pessima ma i “ministri somari” fanno festa. È rivolta: «Branco di incapaci» (Di lunedì 14 settembre 2020) Orari ridottissimi a Scuola, alcuni istituti hanno deciso di iniziare con appena un’ora e cinquanta di lezione. Neanche il tempo di entrare e già è suonata la campanella. Incertezza su quanto avverrà nei prossimi giorni. I banchi non sono arrivati nella stragrande maggioranza dei casi, migliaia di studenti non hanno messo piede in classe. Famiglie imbufalite, raccolte di firme che fioccano sotto gli istituti. Ma al governo dicono che tutto va bene, che c’è il «ritorno alla normalità». Una normalità che nessuno vede e che esiste solo nei sogni di Pd e M5S. È l’ennesima pagliacciata dall’ammucchiata rossogialla, con la Azzolina che fa gli show in tv dalla D’Urso mentre tutto le crolla intorno. Il ritorno a Scuola e la pagliacciata del governo «La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 settembre 2020) Orari ridottissimi a, alcuni istituti hanno deciso di iniziare con appena un’ora e cinquanta di lezione. Neanche il tempo di entrare e già è suonata la campanella. Incertezza su quanto avverrà nei prossimi giorni. I banchi non sono arrivati nella stragrande maggioranza dei casi, migliaia di studenti non hanno messo piede in classe. Famiglie imbufalite, raccolte di firme che fioccano sotto gli istituti. Ma al governo dicono che tutto va bene, che c’è il «ritorno alla normalità». Una normalità che nessuno vede e che esiste solo nei sogni di Pd e M5S. È l’ennesima pagliacciata dall’ammucchiata rossogialla, con la Azzolina che fa gli show in tv dalla D’Urso mentre tutto le crolla intorno. Il ritorno ae la pagliacciata del governo «La ...

