(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) - Durante la riunione di questa sera a palazzosulla ripartenza della, sono stati aggiornati i numeri del materiale sin qui distribuito: ad oggi -riferisce una nota di palazzo- sono state fornite gratuitamente 136 milioni dichirurgiche nelle scuole di tutta Italia e, inoltre,di gel. Ogni giorno verrà assicurata la distribuzione gratuita di una mascherina chirurgica ad ogni studente. La distribuzione proseguirà con cadenza settimanale. Lo sforzo compiuto è imponente e assicurerà le condizioni di sicurezza per tutti gli studenti. Anche la fornitura dei banchi monoposto e delle sedute innovative procede senza sosta. In dieci giorni sono stati messi a ...

Palazzo_Chigi : Il video messaggio del Presidente @GiuseppeConteIT a studenti, genitori, insegnati, dirigenti scolastici e persona… - GiuseppeConteIT : Domani a @Palazzo_Chigi conferenza stampa sul tema #scuola. In diretta dalle ore 15. - AzzolinaLucia : Alle 15:00 la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla scuola. Potete… - TV7Benevento : Scuola: P.Chigi, forniti 136milioni mascherine e 445mila litri gel igienizzante... - Agenzia_Ansa : #Scuola: vertice serale a Palazzo Chigi: 'C'è soddisfazione, affrontati i nodi. Ad oggi fornite 136 milioni di masc… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Chigi

Roma, 14 set. (askanews) - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è riunito questa sera con i ministri Speranza e De Micheli e in videocollegamento con la ministra Azzolina e Boccia, il commi ...Per Giuseppe Conte la ripartenza della scuola è stata un successo. Poco importa se ci sono stati bambini costretti a stare per terra a scrivere sulle sedie perché non avevano i banchi, se mancano migl ...