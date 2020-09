Scuola, niente lezioni per gli insegnanti fragili. Azzolina: “Entro ottobre tutto pronto” (Di lunedì 14 settembre 2020) I docenti che non potranno condurre le lezioni troveranno spazio come segretari o negli archivi. Intanto il ministro della Scuola parla di due milioni e mezzo di banchi in arrivo. Pronti anche 94 milioni di mascherine. Il mondo della Scuola si adegua, mentre nella maggior parte delle regioni italiane riaprono i plessi. E soprattutto si … L'articolo Scuola, niente lezioni per gli insegnanti fragili. Azzolina: “Entro ottobre tutto pronto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020) I docenti che non potranno condurre letroveranno spazio come segretari o negli archivi. Intanto il ministro dellaparla di due milioni e mezzo di banchi in arrivo. Pronti anche 94 milioni di mascherine. Il mondo dellasi adegua, mentre nella maggior parte delle regioni italiane riaprono i plessi. E sopratsi … L'articoloper gli: “Entropronto” proviene da www.meteoweek.com.

I docenti che non potranno condurre le lezioni troveranno spazio come segretari o negli archivi. Intanto il ministro della scuola parla di due milioni e mezzo di banchi in arrivo. Pronti anche 94 ...

Il governo ha deciso su quarantena ridotta, stadi e discoteche. Ecco le nuove regole

Stadi e discoteche non riapriranno prima di un mese, niente quarantena ridotta e i treni avranno una capienza ridotta all’80 per cento. Secondo quanto riporta oggi Il Corriere della Sera, sarebbero qu ...

I docenti che non potranno condurre le lezioni troveranno spazio come segretari o negli archivi. Intanto il ministro della scuola parla di due milioni e mezzo di banchi in arrivo. Pronti anche 94 ...

Il governo ha deciso su quarantena ridotta, stadi e discoteche. Ecco le nuove regole

Stadi e discoteche non riapriranno prima di un mese, niente quarantena ridotta e i treni avranno una capienza ridotta all'80 per cento. Secondo quanto riporta oggi Il Corriere della Sera, sarebbero qu ...