Scuola: niente insegnante per il bimbo disabile, che resta a casa. Indagine ministeriale (Di lunedì 14 settembre 2020) Pontedera, Pisa,, 14 settembre 2020 - L'insegnante per il bambino disabile non c'è . E il piccolo, contento di tornare a Scuola in un primo giorno con tanti significati, deve tornare a casa sconsolato. Leggi su lanazione (Di lunedì 14 settembre 2020) Pontedera, Pisa,, 14 settembre 2020 - L'per il bambinonon c'è . E il piccolo, contento di tornare ain un primo giorno con tanti significati, deve tornare asconsolato.

