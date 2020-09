Scuola Monfalcone: isolamento precauzionale per 115 studenti (Di lunedì 14 settembre 2020) L’attenta azione di screening e di contact tracing effettuata dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha consentito di individuare un caso di positività al Covid-19 tra il personale docente dell’Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone e di conseguenza, in base al principio di massima precauzione, sono stati sottoposti a isolamento fiduciario in attesa dell’esito del tampone 115 allievi appartenenti a 5 classi dell’Istituto. Lo hanno confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute e l’assessore regionale all’Istruzione, evidenziando che si tratta di un caso di infezione derivante da un contatto indiretto con un soggetto proveniente dall’Est Europa. Ricostruendo la catena dei contagi, le autorità sanitarie hanno infatti ... Leggi su udine20 (Di lunedì 14 settembre 2020) L’attenta azione di screening e di contact tracing effettuata dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha consentito di individuare un caso di positività al Covid-19 tra il personale docente dell’Isis Michelangelo Buonarroti die di conseguenza, in base al principio di massima precauzione, sono stati sottoposti afiduciario in attesa dell’esito del tampone 115 allievi appartenenti a 5 classi dell’Istituto. Lo hanno confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute e l’assessore regionale all’Istruzione, evidenziando che si tratta di un caso di infezione derivante da un contatto indiretto con un soggetto proveniente dall’Est Europa. Ricostruendo la catena dei contagi, le autorità sanitarie hanno infatti ...

