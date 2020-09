Scuola, Mattarella: “Ripartire da Vo Euganeo, spiega come questa sfida riguardi l’intero Paese” (Di lunedì 14 settembre 2020) Sempre attento alle dinamiche sociali e sensibile ai temi relativi alle fasce sociali più disagiate del Paese, la nota sensibilità del nostro Presidente della Repubblica non poteva certo non regalare alle nuove generazioni un messaggio di affetto e speranza, proprio nel giorno che segna il loro ritorno a Scuola ‘in presenza’. E stavolta, piuttosto che prodursi in un messaggio mattutino dal Colle, Sergio Mattarella si è voluto recare personalmente nella provincia padovana, laddove tutto è cominciato. Quasi a voler chiudere simbolicamente un cerchio infermale che per lunghi mesi ci imprigionati, facendoci temere il peggio. “Oggi è un giorno importante. L’inaugurazione dell’anno scolastico, mai come in questa occasione, ha il valore e il significato di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 settembre 2020) Sempre attento alle dinamiche sociali e sensibile ai temi relativi alle fasce sociali più disagiate del Paese, la nota sensibilità del nostro Presidente della Repubblica non poteva certo non regalare alle nuove generazioni un messaggio di affetto e speranza, proprio nel giorno che segna il loro ritorno a‘in presenza’. E stavolta, piuttosto che prodursi in un messaggio mattutino dal Colle, Sergiosi è voluto recare personalmente nella provincia padovana, laddove tutto è cominciato. Quasi a voler chiudere simbolicamente un cerchio infermale che per lunghi mesi ci imprigionati, facendoci temere il peggio. “Oggi è un giorno importante. L’inaugurazione dell’anno scolastico, maiinoccasione, ha il valore e il significato di ...

Vo' (Pd), 14 set. (askanews) - Non ci si può dividere sulla scuola, la riapertura è una "prova" per tutti. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso per l' ...

Prima campanella per 5,6 milioni di studenti: mascherine e ricreazione, tutte le regole

Oggi tornano a scuola dopo sei mesi 5,6 milioni di studenti. Non i sardi: diverse infatti le Regioni che hanno deciso di rinviare a dopo le elezioni regionali e il referendum, nell'Isola la prima camp ...

