Scuola: Mattarella, 'riaprire impresa non facile, grazie per esempio straordinaria collaborazione' (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "riaprire la Scuola, adottando le indispensabili prescrizioni di carattere sanitario, non è impresa facile. E' stato necessario adeguare, in brevissimo tempo, strutture concepite per l'incontro, per il dialogo ravvicinato, a misure di distanziamento che ci appaiono quasi innaturali. E questo sforzo è ancora in atto. Abbiamo avuto esempi straordinari di collaborazione, di lavoro in comune". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo. "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento -ha aggiunto il Capo dello Stato- a tutti coloro che si sono adoperati affinché l'anno scolastico potesse cominciare, assicurando a ogni bambina e bambino, a ogni ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "la, adottando le indispensabili prescrizioni di carattere sanitario, non è. E' stato necessario adeguare, in brevissimo tempo, strutture concepite per l'incontro, per il dialogo ravvicinato, a misure di distanziamento che ci appaiono quasi innaturali. E questo sforzo è ancora in atto. Abbiamo avuto esempi straordinari di, di lavoro in comune". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo. "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento -ha aggiunto il Capo dello Stato- a tutti coloro che si sono adoperati affinché l'anno scolastico potesse cominciare, assicurando a ogni bambina e bambino, a ogni ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le ragioni del nervosismo di Conte: due inchieste (Trento e Bergamo), caos scuola,… - Quirinale : #Mattarella: Siamo sconvolti per la morte di #Willy,pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenz… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Vo’ (Padova) per l’inaugurazione dell’anno scolastico visita la #scuola Gianni Rodari-… - TV7Benevento : Scuola: Mattarella, 'bene impegno e collaborazione genitori per riapertura'... - TV7Benevento : Scuola: Mattarella, 'da insegnanti lavoro prezioso, coraggio e iniziativa'... -