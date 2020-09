Scuola: Mattarella, 'insostituibile contatto personale ma didattica a distanza grande sfida' (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Anche dalle esperienze più negative si possono ricavare lezioni. Ad esempio, la didattica a distanza è stata una grande sfida, a cui non eravamo preparati, ma che ci ha fornito strumenti utili per il futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo. "In generale, l'uso delle tecnologie digitali -ha aggiunto il Capo dello Stato- ha fatto compiere a tutta la nostra comunità dei progressi che ora possono aiutare il lavoro e migliorare i modelli sociali. I giovani sono più avanti nella conoscenza e nella pratica dei mezzi informatici, e quanto è stato sperimentato a Scuola allarga ulteriormente le possibilità di incontro, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Anche dalle esperienze più negative si possono ricavare lezioni. Ad esempio, laè stata una, a cui non eravamo preparati, ma che ci ha fornito strumenti utili per il futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo. "In generale, l'uso delle tecnologie digitali -ha aggiunto il Capo dello Stato- ha fatto compiere a tutta la nostra comunità dei progressi che ora possono aiutare il lavoro e migliorare i modelli sociali. I giovani sono più avanti nella conoscenza e nella pratica dei mezzi informatici, e quanto è stato sperimentato aallarga ulteriormente le possibilità di incontro, ...

Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Il lockdown ci ha mostrato anche che hanno sofferto pesanti esclusioni i ragazzi senza computer a casa, quelli che erano privi di spazi sufficienti, coloro che ...

Willy, Mattarella: "Icona amicizia e solidarietà"

Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "La scuola, la cultura, il confronto continuo sono anche antidoti al virus della violenza e dell'intolleranza, che può infettare anch'esso la comunità se viene ...

