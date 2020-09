Scuola: Mattarella, 'chiusura necessaria e dolorosa' (2) (Di lunedì 14 settembre 2020) (Adnkronos) - "La chiusura delle scuole, e tante altre rinunce -che ci sono costate molto sul piano sociale, economico, affettivo- hanno contribuito -ha ricordato Mattarella- a salvare vite umane e a evitare più gravi angosce e dolori. Le misure di precauzione sono diventate una prova che il popolo italiano ha saputo affrontare, come in altri momenti difficili della sua storia". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) (Adnkronos) - "Ladelle scuole, e tante altre rinunce -che ci sono costate molto sul piano sociale, economico, affettivo- hanno contribuito -ha ricordato- a salvare vite umane e a evitare più gravi angosce e dolori. Le misure di precauzione sono diventate una prova che il popolo italiano ha saputo affrontare, come in altri momenti difficili della sua storia".

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le ragioni del nervosismo di Conte: due inchieste (Trento e Bergamo), caos scuola,… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Vo’ (Padova) per l’inaugurazione dell’anno scolastico visita la #scuola Gianni Rodari-… - Quirinale : #Mattarella: Siamo sconvolti per la morte di #Willy,pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenz… - macampoansa : RT @Quirinale: #Mattarella: Siamo sconvolti per la morte di #Willy,pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo… - SkyTG24 : #primogiornodiscuola, #Mattarella a Vo' Euganeo: scuola sfida decisiva per la ripartenza dell'Italia -