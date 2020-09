Scuola, mamme e precari in piazza a Napoli. Slogan anti De Luca: Meno elezioni più lezioni (Di lunedì 14 settembre 2020) Scuola, mamme e precari in piazza a Napoli. Slogan anti De Luca: Meno elezioni più lezioni Meno elezioni più lezioni. Con questo Slogan mamme, docenti e precari della Scuola si sono riuniti in piazza a Napoli per contestare la scelta del presidente della Campania Vincenzo De Luca di posticipare l’apertura delle scuole al 24 settembre dopo le consultazioni elettorali. ”Bisognava portare il voto fuori dalle scuole – ha spiegato una portavoce della rete ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 settembre 2020)inDepiùpiù. Con questo, docenti edellasi sono riuniti inper contestare la scelta del presidente della Campania Vincenzo Dedi posticipare l’apertura delle scuole al 24 settembre dopo le consultazioni elettorali. ”Bisognava portare il voto fuori dalle scuole – ha spiegato una portavoce della rete ...

Cammino davanti alla mie vecchie scuole elementari, tra Via Fossa e Via Santa Maria. I ricordi invadono la mente. Non ho nessuna foto di quel periodo. Ma nel giardino segreto della memoria si conserva ...

Eccitazione mista a preoccupazione i sentimenti che hanno prevalso questa mattina all'ingresso delle scuole romane per il tanto atteso ritorno in classe nell'era post-Covid."Spaventati", dice una mamm ...

