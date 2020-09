Scuola, la foto di Genova. "Alunni senza banchi scrivono in ginocchio" (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel giorno della ripartenza della Scuola italiana , il Governatore della Liguria Giovanni Toti attacca la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina . Lo fa postando una foto sul suo profilo Facebook , ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel giorno della ripartenza dellaitaliana , il Governatore della Liguria Giovanni Toti attacca la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina . Lo fa postando unasul suo profilo Facebook , ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Vo' Euganeo, dove partecipa alle iniziative per l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021. "E' un giorno importantissimo per il riavvio del ...

Bimbi in ginocchio scrivono su sedie

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Bambini delle elementari in ginocchio che usano le sedie come banchi per scrivere, oppure con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra.

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Bambini delle elementari in ginocchio che usano le sedie come banchi per scrivere, oppure con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra.