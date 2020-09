Scuola | Humans to Humans | corsi all' insegna dell' innovazione e della sostenibilità

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Labitalia) - Riaprono in questi giorni in tutta Italia le scuole di ogni ordine e grado e all'interno di un contesto al momento ancora incerto, una proposta arriva dato, realtà promotrice di lezioni digitali con contenuti multimediali nata con l'obiettivo di valorizzare la missione eticae imprese e mettere in contatto le aziende con la popolazione scolastica: dirigenti, docenti e studenti. HtoH offre numerose idee per il back to school, sia in presenza che a distanza, e propone progetti ad alto impatto etico e sociale da portare direttamente nelle aule scolastiche, cuore pulsantea formazione e istruzione dei giovani di oggi. Il ministero'Istruzione ha introdotto nell'anno scolastico 2020/21 un percorso di educazione ...