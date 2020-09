Scuola, genitori in protesta alla materna Artom: “Accorpata con altre scuole, capienza quasi raddoppiata. Manca la sicurezza per i bambini” (Di lunedì 14 settembre 2020) Per alcuni istituti di Roma il primo giorno di Scuola post Covid è stato rimandato a data da destinarsi. E’ successo agli alunni della Scuola dell’infanzia Artom cui la dirigente ha indicato il 24 settembre come probabile data di apertura. All’origine dei problemi, che ha portato i genitori in protesta fin sotto l’assessorato alla Scuola della Regione Lazio, la decisione presa “in autonomia” dal Municipio di accorpare all’istituto altre quattro classi di un altro istituto del quartiere Monteverde che verrebbero ospitate in due aule recuperate nel ballatoio della Scuola. Decisione contestata dai genitori e accolta ora anche dal Municipio: “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Per alcuni istituti di Roma il primo giorno dipost Covid è stato rimandato a data da destinarsi. E’ successo agli alunni delladell’infanziacui la dirigente ha indicato il 24 settembre come probabile data di apertura. All’origine dei problemi, che ha portato iinfin sotto l’assessoratodella Regione Lazio, la decisione presa “in autonomia” dal Municipio di accorpare all’istitutoquattro classi di un altro istituto del quartiere Monteverde che verrebbero ospitate in due aule recuperate nel btoio della. Decisione contestata daie accolta ora anche dal Municipio: “La ...

Non è mancata l'emozione, al suono della prima campanella stamattina, dopo un silenzio che durava dal 5 marzo. Mascherine presenti (il commissario straordinario Domenico Arcuri ha rassicurato che sono ...

La prima campanella dell’anno scolastico più complicato di sempre suonerà oggi per oltre 120 mila alunni umbri. Qualcuno la sentirà solo virtualmente, dato che non tutti saranno fisicamente in classe ...

