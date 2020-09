Scuola, diretta: oggi la riapertura, tornano sui banchi 5,6 milioni di alunni. Azzolina: andrà tutto bene. Proteste a Milano, 4mila in aula a Codogno (Di lunedì 14 settembre 2020) Si torna a Scuola dopo sei mesi di stop causa coronavirus: oltre 5,6 milioni di alunni riprendono oggi le leioni in classe. Dopo circa sei mesi - le lezioni non sono più state in presenza dal... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 settembre 2020) Si torna adopo sei mesi di stop causa coronavirus: oltre 5,6diriprendonole leioni in classe. Dopo circa sei mesi - le lezioni non sono più state in presenza dal...

Torna a suonare la campanella nelle scuole per il primo grande rientro in classe dell’era Covid. A tornare fra i banchi oggi con la ripartenza e la riapertura nella maggior parte delle regioni, oltre ...

Didattica online, solo il 13% delle scuole era pronto

Con la fine dell’estate, l’apertura delle scuole è una delle tematiche più scottanti e attuali – soprattutto con il numero dei contagi che mostra segni di crescita pur non allarmanti. All’inizio dell’ ...

